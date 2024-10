Piano di rientro, ok dalla Regione, Draià, “flop di Bruno e Speranza”

Secondo l’ufficio ispettivo dell’assessorato regionale delle Autonomie locali, l’operato del commissario ad acta Daniela Leonelli è stato corretto nell’approvazione del piano di rientro. Il funzionario regionale il 25 settembre scorso, come si ricorderà, sostituendosi ai poteri del consiglio aveva approvato la delibera di

ripiano del disavanzo 2022, bocciata poco prima dal Consiglio comunale ed ammontante a circa 2 milioni e 800 mila euro.

Il ricorso

A fare ricorso contro il provvedimento del commissario erano stati qualche settimana dopo i due consiglieri di opposizione Angelo Bruno e Giuseppe Speranza che oltre a contestare l’operato del

commissario avevano pure ipotizzato danni erariali nei confronti del Comune. Il ricorso oltre all’assessorato regionale era stato pure inoltrato alla Procura della Corte dei conti che si dovrà ancora

pronunciare. Ma a rispondere per primo è stato l’ufficio ispettivo dell’assessorato che fa sapere che “la sede a cui rivolgersi per chiedere, nei termini previsti dalla legge, l’annullamento degli atti

emanati dagli enti locali è quella del tar, tramite ricorso giurisdizionale o, in alternativa, quella del ricorso straordinario innanzi al Presidente della regione”.

La nota della sindaca

A darne notizia della decisone assessoriale- attraverso una nota- è la sindaca Francesca Draià che aggiunge: “in qualità di sindaco comunico alla cittadinanza che l’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, ha trasmesso comunicazione alla scrivente, in cui comunica che il commissario ad acta, nell’ adozione della deliberazione, ha agito in sostituzione degli organi comunali approvando, con i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai rispettivi responsabili di settore e del parere favorevole dell’ organo di revisione, la proposta di deliberazione del consiglio comunale avente per oggetto l’ approvazione del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione

2022_provvedimento di ripiano ai sensi dell’ art.188 del d.lgs. n. 267/2000; altresì, la deliberazione n.35 del 25.9.2024, è stata adottata dal commissario ad acta, con l’assistenza del segretario comunale che svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamento”.

“Bruno e Speranza, collezionisti di flop”

Draià in ultimo intende togliersi dei sassolini dalla scarpa, nei confronti di Speranza e Bruno: “ancora una volta posso fieramente affermare che i consiglieri Bruno e Speranza, continuano ad arricchire la loro collezione di “flop” politici, confermati non dalle parole, ma dai fatti e che anziché continuare a

impegnare il loro tempo a cercare il difetto inesistente, sarebbe opportuno che iniziassero a proporre proposte concrete e correlate da documentazione costruttiva, invece, di continuare con questa

sorta di inseguimento”