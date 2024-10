Weekend gustoso con la sagra del suino nero e del fungo porcino

Un altro weekend per conoscere Cesarò e per apprezzare due prodotti locali di altissima qualità come il suino

nero e il fungo porcino dei Nebrodi. Prosegue nelle giornate del 26 e 27 ottobre la ventitreesima edizione

della sagra, con nuovi appuntamenti molto attesi. Oltre a conoscere e gustare le eccellenze locali,

l’amministrazione comunale ha voluto organizzare importanti appuntamenti culturali e di spettacolo, per

rendere il soggiorno dei turisti e le giornate dei cesaresi che parteciperanno indimenticabili. C’è grande attesa

per il concerto dei Matia Bazar, la cui musica è conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo, sabato 26

ottobre alle ore 21 presso la Villa Aldo Moro. Durante le giornate della sagra ci sarà una particolare mostra

micologica, tutta da scoprire, una mostra di quadri che ritraggono Cesarò e saranno intonati anche canti

popolari antichi. Come sempre tanta musica tra le vie di Cesarò, tutte da scoprire così come i suoi

monumenti e la sua storia.

Lo scorso weekend grande affluenza per lo spettacolo “Incontri d’Autunno” di Salvo La Rosa con Manlio

Dovì e Atmosfera Blu e apprezzamenti generali per l’aria genuina che si respira a Cesarò, per come il

territorio sa promuovere i suoi prodotti e il suo patrimonio culturale. Già nel momento del taglio del nastro,

alla presenza di autorità civili, militari e religiose, il sindaco Katia Ceraldi aveva posto l’accento proprio

sulla mission della kermesse e sul grande impegno messo nel rendere speciale anche quest’appuntamento.

Del resto la manifestazione è stata pensata proprio per attrarre visitatori e permettere loro di scoprire le

meraviglie dei Nebrodi. La replica in questo fine settimana conclusivo della sagra del suino nero e del fungo

porcino.