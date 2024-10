Gagliano, la sagra della mostarda dei fichi d’india

Sagra della mostarda di fichi d’india a Gagliano. La cerimonia di apertura è stata ieri alle ore 17 nell’atrio della scuola elementare, poi la preparazione nel quartiere Sant’Antonio.

Stand e degustazioni

Ci sono degli stand con marchi locali e da fuori, e l’area food. Stamani, a partire dalle 10 e nel pomeriggio, alle 15,30, si potrà fare una passeggiata culturale, con apertura straordinaria del MaMu.

Visite e danze

La visita guidata è a cura del servizio delle guide dei beni ecclesiastici. Per i più piccoli ci sarà un cantastorie. Alle 18 musiche e danze della tradizione siciliana e in serata degustazione e musica. Il sindaco Giuseppe Baldi afferma: “Nonostante le difficoltà legate alla crisi idrica, non potevamo far mancare un momento così importante per il nostro territorio, legato alle tradizioni storiche locali e anche per celebrare i sapori e le nostre bellezze paesaggistiche. Il castello sarà aperto e liberamente visitabile con le nostre guide”.