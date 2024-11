Ancipa, acqua agli sgoccioli, Mdt, ” mancano un paio di settimane”

“L’invaso Ancipa è sicuramente ben al di sotto degli 800 mila metri cubi e ci sono pesci e detriti di fondo che utilizzano parte di questo volume, che va sottratto, quindi ne abbiamo solo per un paio di settimane”. Lo afferma il presidente del Movimento per la difesa dei territori, Fabio Bruno, che, sulla scorta dei calcoli compiuti sulla disponibilità dell’invaso, ha tracciato la sua deadline.

L’appello al presidente della Regione

“Per questo motivo dopo aver richiesto – dice Fabio Bruno – l’accesso agli atti abbiamo deciso di alzare il tiro e chiamare in causa direttamente il Presidente della Regione, chiedendo che si trovi una soluzione per l’immediato (la riserva per i Comuni Ancipa dipendenti), una per il prossimo anno (limitare i Comuni serviti da Ancipa) e poi che si attui un cambiamento strutturale per il futuro, altrimenti saremo in continua emergenza”.

Mozione a Troina per separazione da AcquaEnna

Una mozione per la risoluzione del contratto con AcquaEnna. Se ne discuterà lunedì 4 novembre a Troina, nel corso di un Consiglio comunale, peraltro aperto alla città, per cui, si è deciso di convocarlo non al palazzo della città ma al cinema, dove c’è una capienza maggiore. A presentarla è stato un consigliere di minoranza ma va detto che si tratta di un’azione politica, perché se, come è appare probabile, la mozione sarà votata dal Consiglio comunale il contratto con AcquaEnna non si scioglierebbe in automatico, d’altra parte l’accordo è stato sottoscritto con l’Ati idrico, l’assemblea dei sindaci dei Comuni ennesi