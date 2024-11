Pergusa finita nel dimenticatoio nel silenzio di politica e sindacati

In attesa di sapere se e come il legislatore regionale vorrà rianimare la soppressa Provincia regionale di Enna, se e come il Governo regionale vorrà costituire la prospettata Fondazione “Lago di Pergusa”, se e come il Comune di Enna vorrà formulare una proposta innovativa sul “Sistema Pergusa”, coniugando politiche ricettive, ricreative, sportive ed ambientali, qualcuno fare bene ad occuparsi del personale dipendente del liquidando Consorzio Autodromo di Pergusa.

Il silenzio della politica e dei sindacati

Il silenzio calato sulla vicenda è anomalo e se non si mette subito mano sulla questione si rischia grosso. Ed è altrettanto anomalo che anche le organizzazioni sindacali non si stiano ponendo il problema, come se la liquidazione di un ente fosse semplicemente una fase transitoria e fisiologica.



Tavolo di concertazione

E invece, a nostro parere, si deve subito avviare un tavolo di concertazione per pianificare un ombrello protettivo per tutti i dipendenti, che rappresentano preziose risorse umane da valorizzare nell’ambito della citata coniugazione dei diversi interessi pubblici.

Il commissario

In tale contesto, in cui il nominato Commissario liquidatore sembra non prendere l’iniziativa, sarebbe interessante approfondire la natura giuridica del liquidando Consorzio, le cui risultanze porterebbero a soluzioni diverse in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali. Occorre infatti comprendere

se, al di là della definizione di “azienda speciale consortile” prevista nello statuto, siamo in presenza di un “ente pubblico non economico” che applica i principi del Testo Unico per il Pubblico Impiego e quelli della contabilità finanziaria ovvero di un “ente pubblico economico” che, svolgendo attività a

rilevanza economica ed imprenditoriale, applica i principi della contabilità economico-patrimoniale.