Asp di Enna, Mazzara neo direttore amministrativo

Si è insediato il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il dott. Alessandro Mazzara.

Nisseno, il dott. Mazzara ha svolto in precedenza prestigiosi incarichi di direzione in numerose aziende sanitarie della Regione Siciliana; direttore amministrativo presso le Aziende di Caltanissetta e Agrigento, ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni da Direttore Amministrativo degli Ospedali Riuniti di Villa Sofia-Cervello per ricoprire l’incarico presso l’ASP di Enna, in seguito a formale richiesta presentata dal Direttore Generale, dott. Mario Zappia.

Il nuovo management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è quindi ora al completo ed è composto dal Direttore Generale, dott. Mario Zappia, dal Direttore Amministrativo, dott. Salvatore Mazzara, e dal Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà.