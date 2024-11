Caporalato, assolto imprenditore ma la sua azienda è distrutta

I giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta hanno assolto perché il fatto non sussiste Francesco Barbera, di Leonforte. titolare della ditta individuale “F.B. Service”, finito sotto processo per caporalato a seguito della denuncia di alcune dipendenti. Una vicenda giudiziaria, quella in cui è incappato l’imprenditore, titolare della ditta individuale “F.B. Service” ,difeso dagli avvocati Giuseppe Guerrera Grimaldi del Foro di Catania e Ones Benintende del Foro di Enna, nata 8 anni fa.

Le indagini

Secondo quanto emerso nelle indagini, il fatto risale agli anni tra il 2016 ed il 2017 quando l’uomo, si era aggiudicato con una gara d’appalto per la mensa scolastica comunale di Nicosia ma la segnalazione di 10 lavoratrici, difese dallo studio legale Timpanaro, che paventavano un presunto sfruttamento ha fatto scattare le indagini. La lunga vicenda giudiziaria ha avuto come conseguenza la paralisi dell’attività del giovane imprenditore.

Le conseguenze per l’impresa

“Barbera ha dovuto subire non solo un processo penale per un reato grave, ma ha anche avuto conseguenze dal punto di vista morale ed economico che, per anni, lo hanno messo in difficoltà, ostacolando la partecipazione a successive gare di appalto e la prosecuzione a Nicosia del servizio che si era aggiudicato” spiegano i difensori dell’imprenditore.

Sono così arrivate ingiunzioni di pagamento a catena che sono state annullate poi dalla magistratura del lavoro, sia del Tribunale di Enna che della Corte di Appello di Caltanissetta.

Il danno economico

“E’ emerso che le retribuzioni erogate alle lavoratrici erano in linea con il contratto collettivo applicato e con le ore lavorative effettuate. Adesso Barbera ricomincia da zero. La sua vecchia impresa, infatti, ha perso il fatturato” conclude la nota degli avvocati