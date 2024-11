Morte di Lari, aggredito un ragazzino, “accusato di essere autore del video”

Potrebbero essere ad una svolta le indagini sulla morte di Lari, la 15enne trovata morta nel giardino di casa, alla periferia di Piazza Armerina. Secondo quanto emerge da alcune testimonianze, ci sarebbe stata un’aggressione, avvenuta sabato scorso, ai danni di un 15enne, indicato come l’autore di un video ritraente immagini intime della studentessa deceduta.

Spedizione punitiva

Una sorta di spedizione punitiva nei confronti del ragazzino e forse si tratta del video di cui si è parlato in tutti questi giorni tale da sconvolgere la 15enne al punto da farle prendere la decisione di togliersi la vita. Si tratta di una ipotesi, del resto c’è un’inchiesta della Procura dei minori di Caltanissetta che procede per istigazione al suicidio anche se la famiglia non ritiene possibile il gesto estremo di Lari.

I dubbi

Vero è che l’autopsia non ha sciolto tutti i dubbi sulle cause del decesso, come sostenuto dal medico legale di parte, nominato dalla famiglia della 15enne, ma sul corpo non sarebbero state notate delle ferite riconducibili ad un’aggressione. In ogni caso, non ci sono ancora notizie da parte degli inquirenti se questo video è stato acquisito, va detto, però, che anche i parenti della vittima ne hanno parlato in occasione di una intervista rilasciata ad una emittente televisiva nazionale.