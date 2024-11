Morte di Lari, il Procuratore apre ad altri scenari

Il Procuratore dei minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, assicura che le indagini sulla morte di Lari si stanno allargando.

L’inchiesta

Sotto osservazione non ci sono solo gli amici ed i compagni di scuola, da cui i pm e la polizia sono partiti, ma tutte le altre persone, che, in qualche modo, sono entrate in contatto con la ragazzina, per la cui morte c’è un fascicolo per istigazione al suicidio.

L’autopsia

L’autopsia, fissata per mercoledì ad Enna, potrebbe alzare il velo intanto su alcuni aspetti, se, insomma, la ragazzina si è davvero tolta la vita, impiccandosi ad un pino, come emerge nelle prime ricostruzioni, o se, invece, c’è dell’altro, come sospetta la famiglia della vittima. Per capire il contorno in cui è maturata la tragedia fondamentale sarà il contenuto del telefonino di Lari e degli altri supporti che erano nella sua disponibilità.

Il Procuratore dei minori

E’ chiaro – dice il procuratore all’Ansa – che la giovane era turbata dal punto di vista psicologico e questo turbamento potrebbe essere legato non solo ad un episodio e non dell’immediato “.