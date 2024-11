Enna . ” Esiste una e una sola Democrazia Cristiana”

“Le querelle dei mesi scorsi hanno spinto i vertici della DC Ennese a riunirsi per verificare lo stato di salute del partito. Hanno preso parte all’incontro, il segretario nazionale Totò Cuffaro ,il consigliere comunale di Enna Fazzi Gaetano, la Consigliera comunale nonché presidente provinciale del partito Fazzi Stefania, la Commissaria Comunale Giusy Ingrassia, i componenti del direttivo Nazionale DC Caterina Seminara e Peppe Di Franco , il segretario amministrativo Davide Urzì, il vice segretario amministrativo Giuseppe Capizzi il Commissario di Nicosia Li Volsi Roberto, il Segretario Provinciale Nello Rampulla. Sono stati analizzati i fatti verificatisi e a conclusione del dibattito si è convenuto all’unanimità, che in provincia di Enna esiste una ed una sola Democrazia Cristiana, e che per crescere ed affrontare le sfide che si profilano all’orizzonte, sia amministrative che politiche, è necessario aumentare la sinergia tra gruppi consialiari, i commissari e la segreteria provinciale che curerà, nel rispetto delle gerarchie politiche i rapporti con gli organi superiori. ”