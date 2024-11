Anziani picchiati e rapinati nell’Ennese, coppia nissena in carcere

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del Commissariato distaccato di Piazza Armerina, con la collaborazione di personale della Squadra Mobile di Ragusa, hanno arrestato due coniugi, condannati con sentenza passato in giudicato, per furti con strappo, lesioni personali e rapine improprie pluriaggravate commesse a Piazza Armerina ed in altri Comuni vicini tra dicembre del 2011 e marzo 2012.

Le condanne

Lui ha rimediato una pena a 10 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, lei è stata condannata ad 11 anni e 18 giorni. I due coniugi sono stati rintracciati nella loro abitazione, tratti in arresto e condotto nei penitenziari di Catania, quelle femminile, e di Ragusa. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta.

L’arresto dopo il colpo

In uno dei tanti episodi contestati, i poliziotti arrestarono la coppia per una rapina ai danni di anziani: furono rintracciate mentre fuggivano in direzione della loro città di origine e fu rinvenute nella loro disponibilità la refurtiva.

Le violenze

In alcuni casi, i malviventi, con abili raggiri, riuscirono ad introdursi all’interno delle case delle vittime che poi venivano immobilizzate e imbavagliate: in questo modo la coppia depredava gli anziani, che in alcuni casi subivano le violenze fisiche.