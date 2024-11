La Mente tra le Nuvole, convegno ad Enna

Arriva puntuale come ogni anno l’appuntamento autunnale con “La Mente tra le Nuvole”, che si terrà giovedì 28 novembre presso la sala congresso dell’Hotel Federico II. Quest’anno , il tema scelto dall’Istituto Superiore per le Scienze Cognitivo e Aleteia sarà focalizzato sulla prevenzione ed il trattamento dell’abuso di sostanze in età evolutiva.

“La scelta dell’argomento – spiega il direttore scientifico dell’evento, professore Tullio Scrimali – scaturisce dall’attualità del tema che costituisce una vera emergenza nazionale nonché dalla recente ed importante iniziativa dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) che ha, recentemente, approvato, all’unanimità una legge volta a contrastare la diffusione del crack e delle dipendenze patologiche”.

Questo provvedimento, composto da 16 articoli, prevede un sistema integrato di interventi sociosanitari ed educativi, con misure di prevenzione, diagnosi e riabilitazione nonché di reintegrazione sociale per i giovani quando dipendenti dal crack, di questo si parlerà con il contributo di qualificati relatori, tra i quali Maurizio D’Arpa, dall’Assessorato Regionale alla Sanità, Palermo.

“Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani – continua il Direttore dell’Istituto Superiore per le Scienze Cognitivo e della rete Aleteia, Scrimali – ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, approvato da una amplissima maggioranza bipartisan, che rappresenta un passo decisivo per la protezione delle nuove generazioni e per combattere il distruttivo fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti, e, in particolare del temibile crack, nei confronti delle nuove generazioni”.

Grazie a questa legge, la Sicilia diventa una delle prime regioni in Italia a dotarsi di una normativa specifica per affrontare il problema del crack, con l’obiettivo di promuovere il benessere della collettività e garantire un futuro più sicuro per i giovani.

Il Comune di Enna, intanto, in stretta collaborazione con l’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive – Impresa Sociale, sta portando avanti un progetto ministeriale per la prevenzione delle dipendenze, da attuare nelle scuole e nel territorio ennese che andrà avanti sino a gennaio e che coinvolgerà la Polizia Stradale.

A relazionare: Tullio Scrimali, Sibilla Giangreco, Damiana Tomasello, Antonio Carollo, Maurizio D’Arpa Nicoletta Lanza, Barbara Perna, Giorgio Campo, Ambra Rinaldi, Maria Rita Pressa, Francesco Bruno, Ambra Rinaldi, Gaetano Tizza, Agata Lucza.

Partecipazione gratuita al congresso con rilascio di attestato.

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

09.30 – 10.30: Registrazioni dei partecipanti

Prima sessione: Chair: Sibilla Giangreco e Damiana Tomasello (Scuola ALETEIA)

10.30 – 10.50:

Tullio Scrimali (Scuola ALETEIA, Enna)

Prevenzione e trattamento dell’abuso di sostanze in età evolutiva

10.50 – 11.10: Antonio Carollo (Scuola di Specializzazione Aleteia, Enna).

L’esperienza al Centro di Pronta accoglienza SP di Palermo per la presa in carico delle dipendenze patologiche

11.10 – 11.30: Maurizio D’Arpa (Assessorato Regionale alla Sanità, Palermo)

Il Trattamento delle Dipendenze in Età Evolutiva. Progetti e Programmi della

Regione Siciliana per una Nuova Rete Dedicata di Assistenza

11.30 – 12. 00: Coffee break

Seconda sessione: Chair: Nicoletta Lanza (Scuola ALETEIA)

12.00 – 12.20: Barbara Perna (Scuola di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA, Enna) La Musicoterapia per il trattamento dell’abuso di sostanze in età evolutiva

12.20 – 12.40: Giorgio Campo, Ambra Rinaldi, Maria Rita Pressa, Francesco Bruno

-Istituto Superiore per le Scienze Cognitive, Enna e Assessorato ai Servizi Sociali del

Comune di Enna.

Un progetto integrato e complesso per lo studio e la prevenzione dell’incidentalità sulla strada determinata dal consumo di sostanze.

12.40-13.00: Ambra Rinaldi, Tullio Scrimali (Centro Clinico ALETEIA, Enna)

Quando il cibo diventa dipendenza. Il disturbo dell’alimentazione compulsiva in età evolutiva

13.00 – 13.20: Gaetano Tizza (Scuola ALETEIA, Enna)

Ambiente arricchito e training edonico per il trattamento delle dipendenze

in età evolutiva

13.20 – 13.40: Agata Lucza (ALETEIA Polska, Varsavia)

La prevenzione ed il trattamento delle dipendenze in età evolutiva in Polonia.

13.40 – 14.00: Conclusione dei lavori e saluti di congedo:

Tullio Scrimali (ALETEIA Sistema, Enna)