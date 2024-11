Lavori alla condotta, stop acqua in 3 Comuni, Caltanissetta ancora legata all’Ancipa

E’ slittato al 27 novembre l’intervento di riparazione alla condotta dell’Ancipa che era previsto per la giornata del 26 novembre.

Gli interventi di Siciliacque

I lavori sono stati annunciati da Siciliacque che parla di una “perdita all’interno di un manufatto di scarico dell’acquedotto Ancipa” ma contemporaneamente, “verranno eseguiti altri interventi per immettere in rete l’acqua proveniente da alcuni pozzi attivati nell’Ennese”. Insomma, si sta lavorando per fare entrare in funzione le nuovi fonti idriche fin qui trovate in tutto il territorio ennese.

La sospensione in 4 Comuni

Per questa ragione, Siciliacque riferisce che “a partire dalle ore 8 verrà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso e quindi temporaneamente sospese le forniture in quattro Comuni dell’Ennese (Gagliano Castelferrato, Agira ed Enna Bassa), due del Nisseno (Caltanissetta e San Cataldo) e al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta”.

Caltanissetta ancora legata alla diga

“Le forniture verranno ripristinate progressivamente tra le ore 20:00 di mercoledì 27 novembre e le ore 16:00 di giovedì 28 novembre”. Una frase che lascia intendere come i rubinetti dell’invaso non siano stati del tutto chiusi, considerato il riferimento ai due Comuni nisseni, nonostante le indicazioni della Cabina di regia alla società di staccare la spina per consentire ai 5 Comuni Ancipa dipendenti (Troina, Nicosia, Gagliano, Sperlinga e Cerami) di usufruire delle scorte d’acqua rimaste.