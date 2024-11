Ancipa quasi a secco, mobilitazione a Troina

Con l’Ancipa che procede spedita verso l’esaurimento, a causa dell’erogazione d’acqua verso il territorio di Caltanissetta nonostante le indicazioni della Cabina di regia a Siciliacque, a Troina si vive con grossa preoccupazione il futuro.

La mobilitazione

Sta circolando, nel centro dell’Ennese, un volantino che annuncia, per venerdì alle 15.30 in piazza Falcone e Borsellino, una manifestazione spontanea di protesta contro la “cattiva gestione dell’acqua”. Nel volantino si invita “la popolazione di Cerami, Nicosia e Gagliano a partecipare”, cioè gli altri Comuni Ancipa dipendenti.

Le preoccupazioni

L’insofferenza per quei turni settimanali di erogazione dell’acqua e l’ansia per il futuro che si prospetta con il prosciugamento dell’invaso dell’Ancipa crescono di giorno tra la gente. “Dobbiamo agire con forme di protesta organizzate per essere ascoltate”, pensa Costanza Signorelli. Dello stesso avviso è Emanuela Pagana: “Che facciamo, aspettiamo queste due settimane o forse è il caso di agire nell’ immediato senza note e informative ma con fatti anche di forza se necessario e ora, non domani, perché già si è perso anche troppo tempo”. Per Emy Compagnone, “ci si deve muovere subito. “Ma che stiamo spettando?” si chiede Maria Gaetana Calaciura.