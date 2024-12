Enna, che impresa con la Vibonese

Una vittoria pesantissima. Un gol di Espasa di testa in avvio, poi l’uomo in più e un’Enna che ha giocato una delle migliori partite stagionali. Per personalità, forza e coraggio al cospetto di una big di questo campionato, considerando che i gialloverdi hanno anche fallito diverse occasioni tra il primo e il secondo tempo (clamorosa quella di Barile) non subendo praticamente nulla grazie anche all’ottima tenuta difensiva dove si è rivisto anche Demoleon.

Il tabellino

Vibonese – Enna 0-1

Vibonese: Illipronti, Squillace, Capone, Favo (58′ Atteo), Germinio, Giunta, Cosmano (77′ Fontanelli), Berardi (13′ Checa), Alagna, Milazzo (58′ Aronica), Terranova. All. Facciolo.

Enna: Simeoli, Demoleon, Espasa, Kalombola (83′ Otero); Moreso, De Souza (55′ Rotella), Batista Sena (86′ Mbaye), Cardore, Amenta, Barile (58′ Lusha), Bamba (62′ Cristiano). All. Pagana.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (assistenti Grimaldi e Magnifico di Bari)

Rete: 7′ Espasa

Note. 11′ espulso Germinio per fallo da ultimo uomo.