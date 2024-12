Celebriamo il Sorriso, spettacolo e solidarietà a Piazza Armerina

Domenica 8 dicembre, alle ore 20:30, al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, andrà in scena l’evento “Celebriamo il Sorriso”, dove arte, spettacolo e solidarietà si fonderanno insieme per dar vita ad una serata indimenticabile. L’evento, patrocinato dal Comune di Piazza Armerina nonché primo Assessorato al

Sorriso, è stato voluto dall’ideatore del Gogòl, Mauro Todaro e dall’Associazione “Per Un Mondo di Sorrisi”.

Presentato il Calendario

Dalla sua nascita, nel lontano 2016, ad oggi, l’ormai famoso “omino giallo” ha fatto strada, portando gioia e sorrisi in tutto il mondo. E domenica, per la prima volta, approda a teatro, con una scaletta ricca di sorprese e colpi di scena. Nel corso della serata verrà presentato il Calendario Artistico Gogòl 2025 che, giunto alla sua seconda edizione, quest’anno ha visto raddoppiati i partners del progetto e di conseguenza la sua tiratura. Inoltre, verrà presentata l’iniziativa dell’Assessorato al Sorriso di Gogòl, nata

dall’impegno dell’Associazione e accolta con entusiasmo da ben dodici Comuni siciliani, i cui ambasciatori al Sorriso ne hanno fatto richiesta. Comuni valutati virtuosi e meritevoli per l’impegno profuso nel sociale.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa, unica nel suo genere, mira a trasformare il sorriso in un valore condiviso e a promuovere azioni concrete che favoriscano il benessere della collettività e lo sviluppo del territorio di riferimento e non solo. Nel corso della serata tanti gli artisti che interverranno per intrattenere il pubblico:

presentatori, musicisti, comici e molto altro ancora. La partecipazione all’evento sarà riservata esclusivamente agli invitati, previa registrazione.