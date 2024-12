Grave incidente in Africa per pediatra ennese, raccolta fondi per aiutarla

Una pediatra originaria di Catenanuova, Valentina Maria Berto, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in Africa. Del suo caso si stanno interessando dei medici specializzandi in Pediatria dell’Università di Catania che hanno deciso di avviare una raccolta fondi su GoFoundMe.

Le difficoltà

I medici spiegano che, poiché l’incidente è avvenuto fuori dall’Italia, Valentina non potrà accedere a un risarcimento adeguato per affrontare questo grande cambiamento: dai costi della ristrutturazione della sua casa all’acquisto dei presidi quotidiani indispensabili per garantirle una vita il più possibile comoda, serena ed autonoma.

Lesione midollare

“Questo evento – raccontano – le ha causato una lesione midollare che ha cambiato la sua vita: lontano dalla sua famiglia, è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e ora sta affrontando un lungo periodo per abituarsi ad una nuova quotidianità” E così, “abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi – scrivono – per poter dare un aiuto concreto a Valentina e alla sua famiglia”.