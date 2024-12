Shock a Nicosia, giovane muore, lascia moglie e figlio, lutto cittadino

Un 37enne di Nicosia, Vincenzo Nisi, è deceduto nelle ore scorse. Una morte, per cause naturali, che ha destato molto sgomento in città: lascia la moglie ed il figlio piccolissimo.

Lutto cittadino

Il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino. “Interpretando il comune sentire, di grande e partecipato dolore, della nostra comunità per la morte del caro Vincenzo Nisi , ho proclamato ” Lutto cittadino” , nella giornata di Sabato 07 Dicembre, per l’intera durata del funerale” ha scritto il sindaco, Luigi Bonelli, sulla sua pagina social.

I funerali

I funerali si terranno sabato 7 dicembre alle 15 nella chiesa della Cattedrale ed al termine della funzione la salma sarà tumulata nel cimitero di Nicosia.

Il cordoglio degli amici

Tante le testimonianze di affetto e di cordoglio da parte delle tantissime persone che conoscevano il 37enne. “Un solido compagno di cordata e continuerà ad esserlo con il suo sorriso guardando da lassù. Davvero tante le esperienze condivise insieme, condivise con una delle persone più autentiche che abbia mai conosciuto” ricorda un amico.

“Anche io voglio dire a Tutti la persona SPLENDIDA che sei stata. Ne esistono veramente, ma veramente di poche al Mondo così. Con la tua bontà e il tuo sorriso ti sei fatto apprezzare da tutti coloro che ti hanno incontrato” scrive un altro amico sui social.