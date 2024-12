All’ultima… Campanella l’Enna si fa beffare

E’ finito in pari, all’ultimo respiro, il derby dell’acqua tra Enna e Nissa. Se è vero che i gialloverdi, nel primo tempo, hanno dominato la gara, nel secondo hanno sprecato, consentendo agli ospiti dell’ex Campanella, di recuperare allo scadere. Sarebbe potuta finire con la beffa se la Nissa avesse concretizzato l’occasione del sorpasso ma sarebbe stato troppo, come ha ammesso, sostanzialmente, l’ex tecnico dell’Enna nel post gara.

La cronaca

La gara: Sinistro di Diaz al 10’, Simeoli in angolo, al 13’ occasione Enna con la caparbietà di Otero che recupera palla sulla destra, serve in mezzo per Cicirello che di destro calcia di poco fuori. Al 26’ ancora Cicirello pericoloso con un destro dal limite dell’area che termina di poco fuori. Sempre il capitano gialloverde e protagonista al 32’ di un’altra azione creata dall’Enna: su azione d’angolo colpo di testa con palla fuori. Al 35’ Aperi viene fermato in area in maniera fallosa e l’arbitro decreta il calcio di rigore che Cicirelllo trasforma. Pronti via e ad inizio ripresa arriva il raddoppio in diagonale con Aperi. Simeoli che parata su punizione di Bonanno. Poi il rigore parato a Diaz ma la Nissa si rimette in gioco sempre con Diaz e poi nel recupero con Rotulo.

Il tabellino

Enna (3-5-2): Simeoli; Demoleon, Espasa, Amenta; Otero, Cardore (30’ st Cristiano), Rotella, Joao Pedro (25’ st Timmoneri), Batista Sena (37’ st Mbaye); Cicirello (37’ st Bamba), Aperi (44’ st Barile). A disp. Delizia, Moreso, Nardella, Kalombola. All. Pagana.

Nissa (4-3-3): Cassano; Neri, Bruno (1’ st Barrera), Lo Pizzo (12’ st Mannino), Loza; Maltese, Agnello (8’ st Dalloro), Semenzin (8’ st Samake); Rotulo; Diaz, Bonanno (94’ st Tumminelli). A disp.: Elezaj, Pagano, Zarrillo, Bieto. All. Campanella.

Arbitro: Caggiari di Cagliari (Mandarino di Alba-Merlina di Chivasso).

Marcatori: 35’ pt (rig.) Cicirello, 4’ st Aperi, 24’ st Diaz, 47’ st Rotulo.

Note: angoli 2-4. Al 16’ st Simeoli para un rigore a Diaz. Ammoniti Amenta, Otero, Cicirello, Lo Pizzo, Neri, Samake. Rec. 1’ e 6’