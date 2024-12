Acqua, scendono le turnazioni a Enna, Troina, Nicosia e Gagliano

Nuova turnazione d’acqua nei Comuni dove maggiormente si sente l’emergenza idrica.

Enna scende a 5 giorni

La comunicazione è di AcquaEnna, che, sulla scorta del completamento dei lavori sulle fonti, è riuscita a mettere in rete un nuovo pozzo, consentendo alla città di Enna di accorciare la turnazione che scende da 6 a 5 giorni.

Troina, turnazione ogni 5 giorni

A partire da sabato 14/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Monte San Silvestro” (Zona artigianale, Quartiere Mulino a Vento, C.da Castile, C.da Camatrone, S.P. Troina – Gagliano, Via Nazionale dal bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna).Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 24/12/2024, 29/12/2024 e 03/01/2025.

A partire da domenica 15/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Conte Ruggero” (Quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni, Via Corpus Domini, Quartiere Sant’Agostino, Linea Scalforio). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/12/2024, 25/12/2024, 30/12/2024 e 04/01/2025

A partire da lunedì 16/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) nelle zone servite dalla linea denominata “San Basilio” (Zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, zona a monte di Via Umberto, Via Mustica e Via Sollima). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/12/2024, 26/12/2024, 31/12/2024 e 05/01/2025.

A partire da martedì 17/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “San Pantheon” (Quartiere Sant’Antonino, Via Nazionale fino al Corso Enna, zona a valle di Via Umberto, Via Generale Dalla Chiesa, Via Vittorio Emanuele, Quartiere San Michele, Zona cimitero e C.da Liso). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 22/12/2024, 27/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025;

Nicosia, 4 giorni

A partire da venerdì 13/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) Zona San Paolo, Via Arena e aree di campagne limitrofe, Via Miracoli, Via Sant’Elia, Zona San Giovanni e aree di campagne limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/12/2024, 21/12/2024, 25/12/2024 e 30/12/2024;

A partire da sabato 14/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) nel Quartiere Magnana e aree di campagne limitrofe, Via Belviso e S.S. Salvatore, Piano Lavatoio e Zona Sant’Onofrio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/12/2024, 22/12/2024, 26/12/2024, 30/12/2024;

A partire da domenica 15/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) S. Agata, S. Anna e aree di campagna limitrofe, Via Nazionale, Via Pio La Torre, Via Murata, Via Mattei, Zona San Cataldo e Via Vittorio Emanuele. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 23/12/2024, 27/12/2024 e 31/12/2024;

A partire da lunedì 16/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) Via Regina Elena, Via M. Capra, Via B. Di Falco, Via Carlo V, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Piazza Caprini. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/12/2024, 24/12/2024, 28/12/2024 e 01/01/2025;

Gagliano, 5 giorni

A partire da venerdì 13/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (punti terminali), punti bassi di Via Gramsci, C.da Pirirella, Via R. Sanzio, Zona campetti, Via Michelangelo, zona cimitero. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/12/2024, 23/12/2024, 28/12/2024 e 02/01/2025.

a partire da sabato 14/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (dal Piano Puleo a salire), parti alti di Via Gramsci, di C.da Pirirella e di Via R. Sanzio, SP N. 34. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 24/12/2024, 29/12/2024 e 03/01/2025;

A partire da domenica 15/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in zona Ferrigni, Via Martoglio, Via Pirandello e contrade collegate (Garbata fino al Santissimo). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/12/2024, 25/12/2024, 30/12/2024 e 04/01/2025.

A partire da lunedì 16/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (dal civico n. 1 fino al Piano Puleo), Via Carnala, Via Cuva, Via Alloro, Via Badia, Via Lombardi, Via Gebbia, Via Ferreri, Via Sant’Antonio, Via Sorrincello, Via Palmisano e vie limitrofe.Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/12/2024, 26/12/2024, 31/12/2024 e 05/01/2025.

· a partire da martedì 17/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) inVia Roma (rif. Joe e Sal), Via Regione Siciliana e C.da San Calogero.Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 22/12/2024, 27/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025.