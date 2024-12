Licei accorpati, no di Anief, “parole scellerate di Turano”

L’Anief Sicilia, un sindacato in rappresentanza di insegnanti e formatori, contesta il piano di dimensionamento scolastico regionale, culminato per quanto concerne Enna, con la fusione del liceo scientifico Farinato e del liceo classico Colajanni.

Il voto contrario di Anief e le accuse a Turano

L’Anief sottolinea che, nella riunione di ieri a Palermo, nella sede dell’assessorato dell’Istruzione, ha votato con il suo delegato, Fabio Lucio Ingraiti, contro l’accorpamento. Ed in quel vertice, il sindacato assicura che l’assessore Turano ha definito giusto il piano. “Anief Sicilia denuncia – si legge nella nota del sindacato – quello che considera un ulteriore atto scellerato da parte dell’Assessore Girolamo Turano, che ha definito tale decisione “giusta”. Tale affermazione, priva di considerazioni sui reali bisogni delle comunità scolastiche coinvolte, è stata fermamente respinta”.

Decisione penalizzante

“Non possiamo accettare decisioni che penalizzano gli studenti e le famiglie, compromettendo l’accesso a un’istruzione di qualità,” ha dichiarato il professore Fabio Lucio Ingraiti “La proposta avanzata dall’Assessore Turano non tiene conto delle conseguenze sociali e formative di questo accorpamento. Per queste ragioni, ANIEF Sicilia ha votato contro la proposta”. Il nostro sindacato si impegnerà a portare avanti la battaglia per una scuola pubblica che rispetti le esigenze degli studenti delle comunità locali, opponendosi a logiche di mera razionalizzazione numerica e di risparmi nel comparto scuola che invece necessita di nuovi e maggiori investimenti a cominciare dalle risorse per il rinnovo del CCNL 2022/2024”.