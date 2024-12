Polo liceale, studenti, “aree interne penalizzate da logiche politiche”

Un senso di frustrazione e impotenza è avvertito gli studenti dei licei Farinato e Colajanni dopo la decisione della Conferenza regionale di procedere alla realizzazione di un Polo liceale che prevede l’accorpamento dei due istituti.

Studenti, “compromesso il nostro presente”

“A nulla, evidentemente, sono servite le manifestazioni e i vari dialoghi ottenuti con le istituzioni; le stesse che continuano a ripetere alle nuove generazioni di essere il futuro, compromettendo tuttavia il loro presente” spiegano in una nota gli studenti, protagonisti di una manifestazione, conclusasi davanti alla sede della Prefettura di Enna, per pressare le istituzioni, la Regione in particolare, di non tenere conto del voto della Conferenza provinciale che aveva deliberato a favore del Polo liceale.

L’assessore Turano a Enna

Peraltro, al Farinato si è recato di recente l’assessore regionale dell’Istruzione, Girolamo Turano, che, però, si è mostrato abbastanza freddo alle richieste degli studenti sul mantenimento dell’autonomia dei due licei.

Penalizzate le aree interne

“Il risultato, tuttavia, ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. Si al polo Liceale. Ancora una volta l’entroterra siciliano è stato calpestato da logiche di politica che danneggiano la didattica, non tenendo conto delle fragilità del territorio” dicono amareggiati gli studenti del liceo scientifico Farinato e del liceo classico Colajanni.