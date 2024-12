L’Enna gioca e spreca ma il Locri segna e vince

Nel calcio contano i numeri ed il Locri ha rispettato questo paradigma a scapito dell’Enna che, invece, oggi, in Calabria, ha pensato di sprecare tutte le occasioni create. E così, ha mantenuto in vita la partita grazie al doppio palo di Barile, davanti al portiere, ma altre chances sono state gettate al vento da Bamba e Joao Pedro.

Chi sbaglia paga

Nel calcio c’è un’altra regola non scritta: chi sbaglia, paga. E così è stato quando Levesque si è involato in area, in un’azione in contropiede, battendo il portiere gialloverde. A nulla sono servite le proteste degli ennesi che hanno reclamato il fuorigioco ma in D non c’è il Var che può accertare l’offside.

Stesso spartito nella ripresa

Stesso copione nella ripresa, l’Enna fa la gara, costruisce qualche buona occasione con Bamba e Kalombola (oltre Timmoneri in area che cicca clamorosamente da posizione favorevole) ma in contropiede arriva il raddoppio di Reis nel finale. Come se non bastasse, nel recupero, Cristiano avrebbe la palla del 2-1 a tu per tu ma la giornata nera della squadra di Pagana si materializza anche con questa occasione mancata.

Il tabellino



Locri: Scarfiello, La Rosa, Aquino D. (32’ st Pipicella), Yakubiv; Simonetta (28’ st Zucco), Ficara (18’ st Aquino V.), Leveque (42’ st Mazza), Aprile (24’ Santella); Pelle, Reis. All. Zito.

Enna (4-3-3): Simeoli; Kalombola, Espasa, Demoleon, Amenta (37’ st D’Agata); Moreso, Joao Pedro (37’ st Timmoneri), Rotella (17’ st Cristiano); Nardella (17’ st Sena), Bamba, Barile (26’ st Cardore). All. Pagana.

Arbitro: Palmisano di Saronno

Rete: 34’ Leveque, 45’ st Reis