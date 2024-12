L’albero di Natale più alto della Sicilia è a Piazza Armerina

L’albero di Natale più alto della Sicilia, 40 metri, si trova a Piazza Armerina, accanto alla Cattedrale. Lo afferma don Alessio Aira, parroco della chiesa, impegnato nella realizzazione dei festeggiamenti natalizi. “L’albero si può vedere anche a 3 km di distanza” aggiunge il sacerdote, che spiega altri dettagli di questo addobbo. “I fiocchi, 400 lampadine che accendono i riflettori sul maggior tempio della città e della diocesi di Piazza Armerina.

Le caratteristiche

“Sotto la cupola più alta della Sicilia, l’accensione dell’albero in un centro storico ormai spopolato, considerato – Alessio D’Alù, collaboratore principale della Cattedrale, promotore e ideatore dell’albero – la nuova periferia, cerca di riportare il baricentro della città in questo luogo amato da molte persone e molto spesso dimenticato. I fiocchi sono di tre colori, i principali. Ne manca solo uno: l’azzurro, che simboleggia l’acqua, perché manca da troppo tempo in questa terra, fonte indispensabile per l’agricoltura e tutto ciò che ruota attorno all’acqua. Perché si sa che “Dove c’è acqua c’è vita”. Ma non dobbiamo dimenticare che l’azzurro é anche il colore della Madonna, fonte della nostra speranza”.

Il secondo in Italia per altezza

Secondo l’artista, “quest’albero, il secondo più alto d’Italia serve ad accendere i riflettori su questa città e su molte città come questa che vivono gli stessi problemi. Questo periodo gioioso per la nascita di Gesù, così detto Natale, possa togliere per alcuni giorni i pensieri tristi che ci affliggono. Viva Maria Ss. delle Vittorie. Via questa città e chi lavora per lei senza volere riconoscimenti in cambio”.

Alla realizzazione dell’albero hanno partecipato Giulia Grillo, Alessandro Russo, Andrea Orto, Antonino Barresi, Emanuele Alberti, Giovanni Gulino, Giovanni La Mattina, Giuseppe Cosenza, Giuseppe Lionti, Giuseppe Napoli, La Minosa di Gela, Maurizio Ficarra, Morgan Cai Burth, Umberto Siciliano, Giuseppe Napoli, Valerio Grillo, il Gruppo Scouts Agesci di Piazza 3.

L’albero di natale è stato inaugurato nel pomeriggio del 12 dicembre scorso con un momento di fraternità arricchito dalla degustazione di panini preparati dagli scout e dai parrocchiani nella stessa piazza, uno spettacolo pirotecnico e l’esecuzione bandistica di brani natalizi in sinergia con l’Amministrazione comunale.