Maledetta burocrazia, per l’ampliamento del Pisciotto se ne parla nel 2025

“Da diversi anni mi sono posto, fra i tanti obiettivi del mio mandato, l’ampliamento del posteggio Pisciotto che oramai, specie durante la mattina non è più sufficiente a contenere le numerose auto di chi parcheggia per raggiungere comodamente il centro storico. Vado avanti in questo obiettivo che ovviamente è funzionale a una maggiore viabilità e vivibilità del centro storico”.

L’assessore Scillia

Così l’Assessore con delega alla viabilità Biagio Scillia sul futuro del parcheggio del Pisciotto.

“Lavoro da anni per raddoppiare quel parcheggio – spiega Scillia – ma ad ogni occasione non sono mancate critiche, osservazioni e contrattempi vari che hanno allungato i tempi di raggiungimento dell’obiettivo. Dopo l’apertura avvenuta nel 2018, infatti, provai ad avviare l’iter del raddoppio nel 2021 con la delibera 249 del 11.11.21 per l’acquisizione delle aeree circostanti. Poi ritentai nell’agosto 2022 con le osservazioni all’approvazione del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile) ed a luglio 2023 con le variazioni di bilancio, occasione in cui tentai di far inserire le somme necessarie alla progettazione. Ma dopo, tutto si fermò. Infine a Giugno del 2024, con la delibera 134 del 20.6.24, finalmente venne approvato l’ampliamento del posteggio Pisciotto. Da allora non ci siamo fermati e ad ottobre abbiamo approvato il DIP (documento di indirizzo alla progettazione). A novembre gli uffici hanno affidato finalmente l’incarico di progettazione a un tecnico, che a giorni dovrebbe portare a termine il lavoro”.

Obiettivo 2025

“Nel frattempo – conclude l’Assessore Scillia – continua il mio impegno insieme agli uffici per le azioni successive alla progettazione e per reperire le risorse economiche necessarie a consentire l’immediato utilizzo dei posti supplementari. Questa volta voglio essere fiducioso. La macchina amministrativa è spesso farraginosa e richiede impegno e dedizione ma come si dice.. “per aspera ad astra”. Attraverso le difficoltà sono convinto che si raggiungono i migliori risultati e penso, per quanto mi riguarda, che entro il 2025 l’ampliamento del parcheggio sarà completato”.