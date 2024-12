Acqua, Comitato, “bene la riduzione ma poca chiarezza del gestore”

Il Comitato Senz’Acqua Enna ritiene che la riduzione della turnazione idrica, scesa a 4 giorni, rappresenti “un segnale positivo, in quanto le famiglie sono davvero esauste nel gestire tali permanenti e persistenti difficoltà di attività ordinarie di vita”.

Allo stesso tempo, lancia un’altra stoccata ad AcquaEnna, gestore del servizio, a cui, in una lettera, aveva chiesto l’erogazione ininterrotta nelle giornate del 24 e del 25 dicembre ed ancora del 31 dicembre e del primo di gennaio.

L’affondo al gestore AcquaEnna

La mancata risposta della società ha irritato i componenti del Comitato. “Tuttavia notiamo che da parte del gestore privato – si legge nella nota del Comitato – traspare un evidente atteggiamento di chiusura alla comunicazione al pubblico e ad una seria e collaborativa interlocuzione con il Comitato, cosa che sarebbe dovuta succedere, vista la situazione critica che affligge la nostra comunità ormai da mesi. Il Comitato è, tuttavia, consapevole di aver lavorato incessantemente in ogni direzione per oltre tre mesi nell’esclusivo interesse della cittadinanza per contribuire a risolvere il problema”.

“Non molliamo la presa”

Lo stesso Comitato avverte che non c’è alcuna intenzione di abbassare la guardia fino a quando non cesserà l’emergenza idrica.

“Rimaniamo decisi a percorrere – spiegano dal Comitato – il nostro cammino in difesa dei diritti e continueremo a seguire l’evolversi della situazione, fino a che non ci saranno garanzie di cessazione dell’emergenza e del ritorno all’erogazione ordinaria e non ci fermeremo sino a quando non si individueranno le responsabilità, politiche, amministrative e, se sussistenti, anche penali, che hanno portato a questa grave crisi senza precedenti”.

Servizio fa…acqua

In ultima analisi, il Comitato rilancia il teme delle bollette idriche, peraltro al centro di un contenzioso. “Avvieremo, inoltre, tutte le iniziative giudiziarie civilistiche volte a tutelare i cittadini da una fatturazione la più alta d’Italia ma con una resa del servizio che … fa acqua da tutte le parti” chiosa il Comitato Senz’Acqua Enna.