Carcere di Piazza Armerina, concluso corso per pizzaiolo per 12 detenuti

Si è concluso nella Casa circondariale di Piazza Armerina il corso “Addetto Pizzaiolo” organizzato da Enaip Enna IS, voluto dalla direttrice, Donata Posante, e dalla Capo Area Educativa, Marianna Cacciato con la collaborazione degli agenti di Polizia penitenziaria.

I partecipanti

All’iniziativa hanno preso parte 12 detenuti, i quali, grazie al docente Luigi Mascaro, hanno acquisito competenze e gettato le basi per una nuova professione non appena avranno saldato il conto con la giustizia. La giornata ha visto impegnati i detenuti in una competizione per la realizzazione di pizze di diverso impasto e diversi condimenti.

La giuria

La giuria composta era composta da: Donata Posante, Marianna Cacciato, dall’ispettore Davide Lavuri, vicecomandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale, Mistretta, funzionario giuridico pedagogico, Ramzi, mediatore, Ciantia, medico, Marco Erba, insegnante e scrittore.

Le targhe

Sono state consegnate delle targhe ai primi tre classificati, non solo per la realizzazione della pizza, ma anche per l’impegno profuso durante tutto il percorso formativo.