Acqua, Patrinicola, “ci sono 5 pozzi per Enna ma siamo ancora fermi”

Il geologo ennese, Francesco Paolo Patrinicola, è sicuro della presenza di un’area, a ridosso di contrada Bannatelle, ricca di acqua da cui sarebbe possibile ricavare almeno 5 pozzi. Ne aveva parlato a novembre, ad Enna, nel corso di un incontro organizzato dal Comitato Senz’Acqua Enna per affrontare il tema della crisi idrica, a cui prese parte il responsabile della Cabina di regia, Salvo Cocina ma da allora non si è mossa una foglia. Il gestore insieme alla Regione hanno concentrato gli sforzi su pozzi di Bannatelle ed allo stato a regime ci sono quelli chiamati 3 e 5. ViviEnna ha intervistato il geologo.

Quindi, esiste una riserva d’acqua?

“In questa zona, poco distante da Bannatelle, è possibile ricavare altri pozzi. Sono certo che tre sono fattibili ma non escludo che se ne possono aggiungere altri due, insomma 5 in tutto” dice a ViviEnna il geologo ennese

Ci faccia una stima…

In merito alla stima, ritengo che, in linea con quelli di Bannatelle, questi pozzi dovrebbero erogare circa 4 litri di acqua il secondo: questo vorrebbe dire 12 litri in più, qualora si riuscisse a sfruttare i soli 3 pozzi, con la possibilità di andare oltre con i due restanti. Teniamo conto che, da informazioni ufficiali, al momento la città viene servita con circa 22 litri di acqua il secondo, per cui aumenterebbe la dotazione idrica per Enna.

Ma sono pozzi da riattivare o nuovi?

Questi pozzi devono essere realizzati ex novo

E che accaduto da quando ne ha parlato con Cocina?

Non posso dire che mi hanno fermato ma c’è stata una battuta di arresto, forse per via delle spese da sostenere per realizzare i pozzi anche se, nel corso dell’incontro a Enna l’ingegnere Cocina disse che i soldi a disposizione ci sono.