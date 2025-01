Il caso della discoteca al Neglia e gli imbarazzi al Comune (VIDEO)

L’eco della festa al teatro Neglia risuona ancora ad Enna. Tantissimi i commenti sulla vicenda che, nella giornata di ieri, è stata uno degli argomenti più discussi in città.

Le autorizzazioni

Le autorizzazioni per l’evento, in occasione di una festa di matrimonio, ci sono state da parte del Comune di Enna e d’altra parte non è il primo caso di un luogo pubblico che, per un arco di tempo limitato, diventa una location per una festa privata.

Gli altri casi in Sicilia

A Siracusa, nel suggestivo Castello Maniace, negli anni scorsi un gruppo di New York riconducibile al magnate Howard Lutnick, sborsò 30 mila euro per avere a disposizione l’antica fortezza federiciana ed in quell’occasione venne organizzata una cena con 97 ospiti, con l’ex principessa Sarah Ferguson, banchieri e politici. Si ricordano anche i 100 mila euro per una cena di gala al Tempio della Concordia di Agrigento.

Così fan tutti

Insomma, così fan tutti ma il dibattito in città è sull’opportunità. L’amministrazione comunale ennese, su questa storia, non si è espressa pubblicamente, era stata ventilata l’opportunità di una nota per spiegare quanto accaduto ma non se ne è fatto nulla. Nemmeno dall’altra parte della barricata, quella relativa all’opposizione, ci sono stati commenti, almeno pubblici.