Al Neglia la festa di nozze, al Garibaldi di Piazza Mario Venuti

Ci sarà Mario Venuti questa sera alle 21 al teatro comunale Garibaldi di Piazza Armerina. Il cantante catanese, la cui popolarità è esplosa alla fine degli anni 80 quando era nella band dei Denovo, come spiegato dagli organizzatori, si cimenterà in un uno spettacolo “caratterizzato dalle calde sonorità jazz e con un sguardo al suo tanto amato Brasile”. Emblematico è il titolo del concerto: Mario Venuti Jazzmood Il cantautore interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a molte canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili.

Venuti, “concerto più vicino al jazz”

L’artista, sulla sua pagina social, ha parlato del suo spettacolo. “Con il contributo di musicisti di grande versatilità rileggerò – dice Venuti – alcuni brani del mio repertorio (e non solo) puntando al nocciolo emozionale delle canzoni. Sarà un concerto più vicino al jazz che al pop rock, e ovviamente non mancherà una spruzzata di Brasile. It has to be a very cool night”.

La festa di matrimonio al Neglia

Nella notte del 31 dicembre, invece, al Neglia di Enna, che un tempo si chiamava Garibaldi, si è, invece, consumata una festa di matrimonio con tanto di balli e canti. E non sono mancate le ironie sulla differenza tra i due eventi.

