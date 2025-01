Si torna a giocare ma Pagana teme cali di tensione per il calciomercato

Teme la partita di domani, alle 14,30 al Gaeta, contro il Castrum Favara l’allenatore dell’Enna, Peppe Pagana. Sarà domani la prima giornata di ritorno ma il tecnico lamenta il fatto che la squadra non si è potuta allenare bene per via dell’arrivo a scaglioni dei calciatori stranieri e “domani sarà una vera incognita” rimarca Pagana.

Il mercato

L’allenatore, per cui “la sosta non stata una buona cosa per noi” anche se l’Enna è arrivata a Natale con il fiatone per via delle tante partite sulle gambe tra campionato e Coppa Italia, ritiene che un altro problema è rappresentato dal mercato di gennaio che rischia di togliere concentrazione. “Era decisamente meglio quando il mercato era limitato a due sessioni, c’era più equilibrio e continuità”, ha affermato il tecnico.

Favara avversario temibile

Infine, Pagana ha voluto mettere in guardia sul Castrum Favara, avversario di grande valore, guidato da un allenatore esperto e in salute. “Verranno per ottenere punti importanti, proprio come noi”, ha sottolineato. Concludendo, ha lanciato un appello al pubblico: “Facciamo appello affinché i nostri tifosi vengano in massa a sostenerci”. L’Enna è pronta a dare il massimo per affrontare questa sfida cruciale e tornare alla vittoria.