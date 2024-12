Furia Pagana sul guardalinee, “preso gol con 5 metri di fuorigioco”

Amaro il commento dell’allenatore dell’Enna, Peppe Pagana, dopo la sconfitta in trasferta contro il Locri. Una battuta d’arresto al termine di prestazione notevole dei gialloverdi. “Il Locri ha sfruttato un errore del guardalinee ed un altro nostro. E’ difficile commentare questa partita, il pubblico, a fine gara, ci ha applaudito, segno di una grandissima prestazione” ha detto Pagana nel corso della conferenza stampa post gara.

Le accuse al guardalinee

Ma parte dell’analisi della gara Pagana la dedica al guardalinee che, a suo avviso, ha condizionato la gara, non fischiando il fuorigioco in occasione del primo gol del Locri.

“Come si fa a non fischiare quel fuorigioco? Non lo capisco, noi dalla panchina – dice Pagana – ce ne siamo accorti visto che eravamo in linea: un fuorigioco nettissimo, di almeno 5 metri. Tutti noi fermi e loro fanno gol. E’ stato un episodio che ha fatto la differenza. Onore al merito al Locri che, in avanti, ha giocatori fortissimi per la categoria: bravi loro mentre noi dobbiamo rimboccarci le maniche”