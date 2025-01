Mattarella in Sicilia, “presidente, investimenti per agricoltura e crisi idrica”

“Non piove e non nevica da anni e il negazionismo non serve. La nostra agricoltura e la natura di questi luoghi sta cambiando e anche questo ci preoccupa”. Lo ha detto, come riferisce l’AGI, Giovanni Burtone, deputato regionale e sindaco di Militello Val di Catania che accoglierà nel pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nella sua visita in Sicilia. I temi della siccità, della crisi idrica e del deterioramento dell’agricoltura sono cruciali anche per il territorio ennese, tra i più colpiti dall’emergenza idrica.

Gli investimenti per l’acqua

“Abbiamo l’obbligo di lasciare alle generazioni che verranno un mondo ospitale. Servono investimenti in questa direzione e soprattutto per tutelare e preservare il bene prezioso dell’acqua” continua Giovanni Burtone che preannuncia ciò che dirà al Capo dello Stato.

“Non si dimentichi le aree interne”

“È con queste premesse che al presidente Sergio Mattarella, riferisce all’AGI il primo cittadino, “rivolgeremo forte l’appello a non dimenticare queste nostre aeree interne, che meritano un futuro e che le agende istituzionali a tutti i livelli devono rimettere al centro dei lavori la coesione e la tenuta di questi territori che sono fondamentali e preziosi anche per le cinture metropolitane. Senza di noi non c’è coesione e non c’è Italia”

Lo spopolamento

Tutte queste criticità hanno aumentato lo spopolamento delle aree interne. “Le nostre comunità soffrono il ridimensionamento – riferisce Burtone all’AGI – dei servizi che riguardano la sanità, la scuola, i trasporti. Spesso vedono i propri figli partire per studiare, lavorare, affermarsi in luoghi lontani, ritornare nelle feste comandate e avere un cuore sanguinante perché le radici sono forti e fa male andare via. L’inverno demografico si sta trasformando in glaciazione e non è solo con la monetizzazione che si può affrontare. Serve una visione, serve convogliare nuove energie per tornare a dare speranza a questi luoghi”.