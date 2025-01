Scontro tra trattore ed auto sulla Sp 4, un ferito

Un incidente stradale è avvenuto sulla Strada provinciale 4 a pochi passi dall’ex Brina, in contrada San Bartolo, nei pressi di Valguarnera. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri vi sarebbe stato un tamponamento tra una macchina ed un trattore che procedevano nella stessa direzione.

Cosa è accaduto

A quanto pare, il conducente dell’auto, una Nissan, non si sarebbe accorto della presenza del mezzo agricolo, che procedeva a bassa velocità ma secondo alcune prime informazioni, su cui sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Enna, il trattore non era molto illuminato, per cui l’uomo al volante della macchina potrebbe non averlo visto in tempo ma per il momento si tratta solo di ipotesi.

Un ferito in ospedale

Uno dei due è stato costretto a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso ma le sue condizioni, stando ad alcune fonti investigative, non desterebbero preoccupazione.