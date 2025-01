Istruzione, nuovi indirizzi scolastici nell’Ennese

Con decreto dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Mimmo Turano della Lega, è stato assegnato a Valguarnera un nuovo indirizzo scolastico, il liceo scientifico, opzione “Scienze applicate” che sorgerà

presso l’Istituto professionale “Giacomo Magno”, ma che farà capo, come il professionale, all’Istituto secondario superiore “Falcone” di Barrafranca.

Gli altri decreti in provincia

C’è da dire infine che l’assessore Turano ha firmato altri decreti per accrescere l’offerta formativa in provincia: al’I.I.S. Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina è stato aggiunto un altro indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera” – sede IPIA G.B. Giuliano. All’I.I.S. A. Lincoln di Enna, “Costruzioni, Ambiente e Territorio”- articolazione Geotecnico ed anche “Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione sistemi informativi aziendali.

L’annuncio della sindaca

La notizia era nell’aria da qualche mese, ma la firma sul decreto è stata apposta dall’assessore ieri pomeriggio. A comunicarlo la sindaca Francesca Draià che afferma: “Dopo tanto impegno e tanta

costanza nel seguire la richiesta del dirigente scolastico, finalmente il professionale apre le porte ad una nuova offerta formativa, cioè quella del liceo scientifico, i nostri ragazzi, adesso, avranno una nuova

alternativa al percorso superiore da intraprendere. Ringrazio di cuore il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Stella Gueli per l’impegno che mette giornalmente verso la nostra scuola e verso i nostri ragazzi. Un grazie particolare anche all’assessore Mimmo Turano che ha capito l’importanza della richiesta per l’istituto “G. Magno” e per la nostra comunità scolastica. Il 14 Gennaio 2025 nasce una nuova realtà a

Valguarnera ove tutti abbiamo lavorato per questo importante obiettivo. Sono soddisfatta sia come sindaco della nostra comunità ma anche come commissario provinciale della Lega, la Lega per i territori.”

La segretaria del Pd Rapè

Ma anche la segretaria provinciale del PD Katia Rapè, docente presso la stessa scuola, gioisce per il risultato e tiene a far sapere: “Da anni insieme al collega Carmelo Arena e alle colleghe Valeria Barbagallo e Giusy Russo lavoriamo assiduamente perché presso la sede scolastica G. Magno di Valguarnera venisse attivato il liceo scientifico, indirizzo Scienze Applicate. Dopo tanto lavoro, viaggi a Palermo, corse ad ostacoli e grazie alla mediazione politica e al grande impegno dell’on. Fabio Venezia che si è fatto portavoce prima presso il libero consorzio, successivamente presso l’ambito territoriale e infine presso

l’assessorato regionale all’istruzione. Il nostro sogno è diventato adesso realtà. Un sincero plauso va soprattutto alla dirigente scolastica Gueli, che non ha mai smesso di crederci e ci ha spronate a riprovarci ogni anno.”

Le iscrizioni

Intanto sono in itinere già le iscrizioni al nuovo indirizzo che partiranno il 21 gennaio e si concluderanno il 10 febbraio. Sicuramente una bella notizia per la comunità che si avvarrà di un supporto importantissimo per la crescita culturale dei ragazzi. Valguarnera, considerata la vicinanza con Piazza Armerina, è rimasta negli anni orfana di un istituto superiore con la “I” maiuscola. Adesso potrà avvalersi di un liceo innovativo che fornirà agli allievi conoscenze avanzate negli studi legati alla cultura scientifico- tecnologica, alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni. Ma va fatta anche una considerazione che non va sottovalutata e cioè che un nutrito gruppo di ragazzi potrà continuare gli studi a Valguarnera con minore aggravio di spesa per le famiglie e senza

la necessità di prendere il pullman tutte le mattine.