Va in ospedale ma le scale mobili non funzionano

“Mi sono recata in ospedale per un controllo ma le scale mobili non erano in funzione”. E’ il racconto di una paziente ennese che testimonia la sua esperienza all’Umberto di Enna dove si è recata nella giornata di ieri per un controllo ma è la stessa donna a svelare che il giorno prima, lunedì scorso, era riuscita a salire usando le scale mobili, i cui lavori, affidati dall’Asp di Enna ed iniziati nell’aprile dello scorso anno, sono costati 100 mila euro.

La testimonianza

“Ieri sono tornata in ospedale – racconta a ViviEnna la paziente – peccato che le scale erano avvolte dal cellophane”. La donna, però, riferisce di altri disagi strettamente tecnici, in particolare gli ascensori.

Il nodo degli ascensori

“Ne funzionano pochi, per cui le difficoltà per l’utenza sono tante, mi auguro che si provveda a risolvere queste criticità, soprattutto per le persone che hanno problemi di deambulazione”.