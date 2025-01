Accordo tra Comune e Kore, Encana, “non vogliamo sparire”

“’L’En.Ca. Na rappresenta un’importante realtà in questa città, Siamo fiduciosi che l’università Kore, ed il suo presidente Cataldo Salerno, saprà valutare” . Lo dichiara il presidente dell’associazione Enrico Longi, all’indomani della notizia della sottoscrizione della permuta tra l’Università Kore ed il comune di Enna della Casa del Mietitore, al posto della ex Fiera dell’Agricoltura, in contrada Scifitello, dove ha sede l’associazione En.Ca.Na..

La giornata del cavallo e del bambino

Lo scorso 7 dicembre, proprio l’associazione ha organizzato “La giornata del cavallo e del bambino” con più di 1200 partecipanti, tra cui più di 250 bambini, famiglie e appassionati. E proprio in quella occasione, il presidente regionale di Engea , Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, Antonino Zuccarello, ha promesso il suo sostegno per una futura tappa del campionato regionale.

“Pronti a fare la nostra parte”

“Noi siamo pronti a lavorare fianco a fianco con l’Università . All’Encana di sono oltre 20 di cavalli, regolarmente ricoverati e con i loro spazi esterni dedicati. Abbiamo dimostrato che la nostra presenza in quell’area, che ci era stata concessa dal Comune di Enna, ha migliorato i luoghi, che sono sempre puliti ed efficienti, per accogliere – dice l’associazione – le nostre amazzoni e i nostri cavalieri ma anche tutti quelli che vogliono visitarli e passare una giornata immersi nella natura. Siamo pronti a far partire corsi di equitazione e altre attività ludiche e sportive. Abbiamo dimostrato di essere un punto di riferimento sportivo e ambientale che non può e non deve scomparire ad Enna. Attendiamo ora di incontrare le presidenza della Kore per sapere quali sono i loro progetti per non cancellare tutto questo. Siamo determinati a lavorare con passione. Ma è fondamentale la collaborazione con l’università Kore per garantire la continuità del centro e attuare interventi significativi di rinnovamento, ripristinando il prestigio culturale e sportivo, al fine di contribuire alla prosperità economica della città . La nostra speranza è quella di continuare a contare sul supporto della comunità per portare avanti il nostro impegno, aumentando il numero di soci tra adulti e bambini”.