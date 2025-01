La Kore a Enna alta, Mpa, “saremo come Siena e Urbino”

Pensa ad una nuova mobilità il Mpa in relazione alla sottoscrizione dell’accordo tra la Kore ed il Comune che consentirà all’Università di avere una sede anche a Enna alta, nell’ex scuola Pascoli.

La mobilità

“Le azioni di governo – spiegano in una nota Walter Cardaci, Salvatore Astorina, Francesco Comito, Concetto Cucci, Mirko Milano, Francesco Di Venti, Giusy Firrantello, Gaetano Catalano, Naomi Fiammetta, Alessio Liberti – dei prossimi anni dovranno essere focalizzate sulla trasformazione del centro storico della città”.

Come Siena, Urbino e Bergamo

“Siamo pronti a scommetterci – dicono gli esponenti del Mpa di Enna – insieme alle forze politiche che sposeranno questa impostazione, basata su una nuova idea di mobilità alternativa, che preveda un maggiore ordine della parte più elegante della città come avvenuto in altre città universitarie per eccellenza come Siena, Bergamo o Urbino. Basta solo prendere spunto, senza troppe invenzioni, avendo le idee chiare sul futuro della città”.

Il Castello di Lombardia e le riqualificazioni

Il Mpa elenca altre iniziative, recanti la firma dell’amministrazione Dipietro, che, nella visione degli autonomisti, cambieranno il volto della città. “La prossima apertura del Castello di Lombardia, riqualificato dopo un secolo, del Palazzo delle Benedettine e dei numerosi immobili comunali recuperati. Ma anche la riqualificazione delle piazze e dei numerosi impianti sportivi inclusi quelli che appartengono al mondo scolastico come nel caso del PalaPisciotto che, quasi completo può essere annoverato tra i migliori impianti tennistici della regione siciliana. Su questa linea il nostro gruppo consiliare e di giunta continuerà a dare supporto”.