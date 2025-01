Danni del maltempo, chiuso il cimitero di Valguarnera

Con ordinanza della sindaca Francesca Draià, il cimitero rimarrà chiuso per motivi di sicurezza e di tutela di pubblica incolumità, dalla giornata di ieri 21 gennaio sino a domenica 26.

Il maltempo

L’ordinanza si è resa necessaria per la situazione di rischio generalizzato dovuto al maltempo di venerdì 17, allorquando all’interno di esso si sono manifestati molteplici danni che hanno causato cadute di alberi, crollo di muri e danni vari.

Il lavoro di messa in sicurezza

Operai sono già al lavoro per la rimessa in sicurezza delle aree colpite, per la rimozione degli alberi divelti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza in tutta l’area perimetrale. Rimarrà comunque garantita nei 6 giorni di chiusura, il servizio del ricevimento e della tumulazione delle

salme.