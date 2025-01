Via Capuana, al via i lavori di messa in sicurezza

Dopo anni di promesse, malumori e petizioni da parte dei residenti, stamani sono iniziati i lavori della messa in sicurezza di via Capuana a Valguarnera. Strada che costeggia una delle vie centrali cittadine ed in particolare la scuola media “Pavone”. Nel 2021 questo tratto di strada fu danneggiato da abbondanti piogge che causarono un grave dissesto nella zona.

Finanziamento da 140 mila euro

La situazione era ormai al limite, tanto che novanta famiglie residenti subito dopo firmarono una petizione popolare che poi fu votata come mozione all’unanimità del consiglio comunale. Il ripristino di questo tratto di strada è stato oggi possibile grazie ad un finanziamento di 140 mila euro erogato dal dipartimento regionale della Protezione Civile, richiesto incessantemente dal Comune, che ne aveva rappresentato l’importanza, visto che consente non solo l’accesso dei residenti, degli insegnanti e degli alunni nell’area in questione, ma anche la via d’accesso al costruendo asilo nido di contrada Montagna.

La sindaca Draià

I lavori costituiscono nell’ampliamento della carreggiata e nella messa in sicurezza della strada. Tra l’altro nel nuovo piano di prevenzione e pianificazione di Protezione civile, il Comune ha inserito l’arteria

stradale come alternativa via di esodo per gli alunni, operatori scolastici e per i residenti in caso di calamità. Grande soddisfazione della sindaca: “Anche questa promessa – ha affermato- è stata mantenuta, grazie ad un contributo del dipartimento regionale di protezione civile e grazie all’interessamento dell’On. Luca Sammartino, siamo riusciti ad ottenere 140.000,00€ per i lavori in questione. Tante le richieste dei residenti di quel quartiere, finalmente dopo anni e anni la politica del fare è riuscita a dare una risposta concreta e reale ai cittadini. La strada verrà allargata, grazie alla costruzione di un muro che la reggerà. Proprio stamattina di buon’ora mi sono recata personalmente sul posto per assistere all’avvio dei lavori che dureranno qualche mese”.

I consiglieri di opposizione

Ma se la sindaca è soddisfatta non da meno i consiglieri di opposizione Filippa D’Angelo e Angelo Bruno: “un risultato importantissimo- affermano i due- di cui deve essere soprattutto fiero il consiglio comunale ancora in carica che ha votato le variazioni di bilancio in cui era inserita anche la strada in oggetto. Il tutto, senza ostentare appartenenze. Il consiglio è stato ancora una volta responsabile e determinante, lo sciacallaggio politico non ci appartiene.”