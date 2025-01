Festa a Valguarnera per i 105 anni di zia Mellina

Un bellissimo traguardo raggiunto, quasi una rarità. La signora Carmela Catanzaro, per tutti “zia Mellina” ha tagliato ieri il prestigioso traguardo dei 105 anni, attorniata dai 5 figli, dai numerosi nipoti e pronipoti.

La targa

Una targa per ricordare l’evento è stata consegnata dalla sindaca di Valguarnera Francesca Draià. Zia Mellina rappresenta per quanti la conoscono un miracolo della natura, nonostante le notevoli avversità della vita. Il suo stato di salute – racconta suo figlio Giacomo- è sino ad oggi perfetto. Vive da sola e bada alle faccende domestiche come fosse una trentenne. Certo qualche piccolo acciacco non manca e non potrebbe essere diversamente, ma riesce sempre a darsi forza e coraggio. Quasi una sfida la sua con l’aldilà. Infatti ancora oggi zia Mellina cucina, fa il bucato, si fa la doccia da sola, pulisce la casa, senza richiedere nessuna assistenza. Un miracolo dicevamo, un elisir di giovinezza.

Vedova da 40 anni, mangia sano

Non si ricorda a Valguarnera una longevità così elevata ed in buona salute. Tuttavia il suo percorso di vita

non è stato tutto rosa e fiori. Ha attraversato anche momenti bui, la perdita del marito 40 anni fa e l’angoscia della 1^ e 2^ guerra mondiale. Ma ha saputo sempre mantenere la schiena dritta crescendo da sola ben 5 figli con sacrifici e dedizione, trasmettendo loro valori fondamentali. Ma come fa – abbiamo chiesto a suo figlio Giacomo a mantenersi ancora così in forma? “Conduce una vita semplicissima e tranquilla, mangia molta frutta, verdura, ortaggi e legumi e pochissima carne.” Il resto glielo danno

nipoti e pronipoti che rappresentano la gioia della sua esistenza.