Maltempo, danni per 265 mila euro a Valguarnera

Senza contare gli ingenti danni ad immobili di privati cittadini, ammonterebbero a 265 mila euro quelli a danno del patrimonio pubblico comunale, per il ciclone abbattutosi a Valguarnera lo scorso venerdì 17 gennaio. Sotto la lente di ingrandimento i danni al cimitero col crollo di un muro perimetrale, la cui caduta ha causato crepe alle tombe e cappelle sottostanti.

La commissione

E’ questo il bilancio tracciato dal presidente della 4^ commissione consiliare Angelo Bruno riunitasi per la valutazione dei danni ed alla quale erano presenti altri consiglieri, la sindaca ed il comandante della Polizia urbana Scarpaci. Secondo l’esponente di opposizione- durante la riunione – oltre ad aver fatto una stima sommaria di essi, ha comunicato che sono stati già effettuati tutti gli interventi necessari per rimuovere i pericoli e le criticità incombenti. Per coprite tali spese, stimate dall’ufficio tecnico comunale, è stato chiesto un contributo di 265 mila euro al dipartimento regionale di protezione civile.

I danni al cimitero

Soldi che serviranno per la ricostruzione del muro e per la riparazione delle cappelle e tombe interessate dal crollo. Per quanto riguarda invece altri tipi di danni al cimitero, causati dal maltempo e non dal crollo del muro, bisogna invece compilare un modello che si trova sul sito istituzionale. Modello che servirà a

capire l’entità di essi che possano permettere in seguito, al dipartimento di protezione civile ad erogare altri eventuali contributi. Ma come dicevamo all’inizio sono stati molteplici i danni causati dal maltempo non solo in tutto il territorio comunale ma anche su abitazioni che ricadono in altri territori come Assoro, Enna e Piazza Armerina.

Bruno, “sindaca convochi tavolo”

Basti vedere quanto successo in contrada Montagna, in parte sotto l’egida del Comune di Assoro. “Dovrà

essere il nostro sindaco in questo caso- ha fatto sapere Bruno- a convocare un tavolo di confronto con i relativi sindaci per fare il punto della situazione e vedere se possa esserci la possibilità per un

loro intervento”.