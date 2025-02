Consorzio Pergusa, no dei dipietristi alla bozza dell’opposizione

Bocciatura, senza se e senza ma, da parte delle forze a sostegno dell’amministrazione Dipietro della bozza per la costituzione del Consorzio di gestione area di Pergusa presentato dall’opposizione. L’esame del documento è avvenuto nella giornata di giovedì e dopo un’analisi complessa i dipietristi l’hanno rispedita al mittente perché, a loro parere, cozza con la normativa in tema ambientale.

La fine del Consorzio autodromo

La vicenda è relativa alla fine del Consorzio autodromo di Pergusa, a seguito della scadenza dello Statuto, che, di fatto, ha lasciato monca la gestione del circuito. Da qui, l’idea dell’opposizione, che si era opposta alla proposta di proroga di un anno del Consorzio avanzata dal sindaco, di redigere un bozza per un nuovo ente.

“Violazione delle norme”

“Dall’esame di tale proposta, sono emerse forti perplessità sui contenuti che appaiono in conflitto con la normativa vigente che regolamenta la riserva, ma anche in merito alla fattibilità delle strutture previste, in base alla vigente normativa urbanistica”.

“Ma la Regione è stata informata?”

Gli stessi dipietristi sollevano altre perplessità in merito alla partecipazione della Regione al Consorzio ipotizzato dall’opposizione.

“Inoltre, leggiamo dell’autorevole presenza della Regione Siciliana all’interno di tale consorzio: ma la Regione Siciliana ne è a conoscenza? E gli altri enti previsti in tale ipotesi di statuto, gli stessi che decretarono la fine del Consorzio, hanno oggi espresso un parere favorevole? Leggiamo, altresì, in una recente nota stampa, di una confusione sulle competenze degli organismi che dovrebbero approvare lo statuto. Insomma, tanta confusione e approssimazione”.

Dipietristi, “faremo nostra proposta”

Le forze che sostengono l’amministrazione sostengono di essere “al lavoro, con senso di responsabilità, per offrire alla città una proposta valida e sostenibile che tenga conto delle esigenze reali del territorio e dei cittadini”