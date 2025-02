L’Enna sembra la Juve di Motta, è la regina dei pareggi

La sindrome della pareggite non abbandona l’Enna che continua a collezionare risultati di parità. I gialloverdi, nella gara casalinga contro il Città di Sant’Agata, penultima in classifica, hanno chiuso sull’1-1, rimontando il gol di svantaggio, su calcio di rigore, rimediato nel primo tempo.

Il gol del pareggio e le proteste per il rigore negato

Nella seconda frazione ci ha pensato Cicirello a raggiungere gli ospiti ma la squadra di Pagana recrimina non solo per alcune occasioni sprecate con Kalombola, Nardella, Cicirello ma anche per calcio di rigore che l’arbitro ha deciso di non assegnare nel recupero.

In testa per pareggi

Nel conto c’è anche una rete annullata a D’Agata ma alla fine finisce 1-1 tra tante contestazioni rivolte al direttore di gara. I gialloverdi collezionano l’11esimo pareggio ed in questa speciale classifica è in testa insieme alla Sancataldese ed al Ragusa.

Il tabellino

Enna (4-3-3): Simeoli; Otero (1’ st Kalombola), Demoleon L., D’Agata, Amenta (30’ st Casadidio); Joao Pedro (39’ st Cristiano), Rotella, Moreso; Cicirello, Bamba (1’ st Nardella), Aperi (10’ st Di Piedi). A disp. Di Franco, Espasa, Timmoneri, D’Amore. All. Pagana.

Città di S. Agata (4-3-1-2): Minguzzi; Fontana, Brugaletta, Perez, Leonardi; Fricano, Bova (31’ st Ziello), Abbate (26’ st Demoleon O.); Catalano (42’ st Visintin); Manfrellotti (31’ st Dorato), Faccetti (45’ st Pussetto). A disp. Cannizzaro, Padovano, Valentini, Flamia. All. Ferraro.

Arbitro: Antonini di Rimini

Reti: 27’ pt (rig.) Catalano, 41’ st Cicirello.

Note: spettatori 800 circa con una decina di tifosi ospiti; angoli 6-1. Espulso al 20’ st Fontana per doppia ammonizione. Ammoniti Otero, D’Agata, Joao Pedro, Fricano, Demoleon O., Minguzzi, Faccetti. Rec 1’ e 6’