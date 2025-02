Soccorso dopo un incendio, riconoscimenti alla Polizia stradale ed ai Vigili del fuoco

Sono stati assegnati stamane al Teatro Neglia di Enna i riconoscimenti al personale della Polizia stradale di Enna ed ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che, il 19 luglio scorso, intervennero sulla A19 per lo scoppio di un vasto incendio. Il loro lavoro consentì di mettere in salvo le persone che, in quel momento, erano in transito, con i loro veicoli, nel tratto interessato dal rogo.

La cerimonia

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha voluto rendere merito, con una cerimonia pubblica e con il rilascio di attestati, al lavoro straordinario svolto dai soccorritori che hanno evitato conseguenze drammatiche. Erano presenti, oltre al primo cittadino ennese, il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, il questore di Enna, Salvatore Fazzino, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Enna, Francesco Pascuzzi.

Il personale della Polizia stradale di Enna

Ecco i riconoscimenti alla Polizia stradale: Mario Giannotta, Dirigente della Polizia stradale di Enna, Giuseppe Sfameni, Vito Militello, Pietro Starrantino, Luca Mirabella, Domenico Faranda, Salvatore Moschetti, Giuseppe Magrì, Matteo Fiore. Per quanto concerne il personale delle Volanti della Questura di Enna, i riconoscimenti sono andati a Francesco Riggio e Vincenzo Antoci.

I Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Enna premiati sono: Guglielmo Sgrò, responsabile operativo, Claudio Stantangelo, Angelo Sproviero, Angelo Giarretta, Vincenzo Catalano, Dario Zangara, Giuseppe Ferrigno, Liborio Cacciato, Maria Giangreco, Pietro Cascio, Filippo Galifi. Tra i premiati anche i vigili del fuoco di Leonforte: Antonino Milazzo, Salvatore Bannò, Gianluca Macaluso, Giuseppe Pillitteri, Pascal Cusumano, Alessandro Barbarino, Domenico Sanzone, Luigi La Loggia, Alessandro Di Forti, Alessandro Caruso, Carlo Paternò, Gianluca Savoca.