Oasi di Troina, dal Governo oltre 1,5 milioni di euro per la ricerca

L’IRCCS Oasi di Troina si conferma tra i principali poli di ricerca e assistenza in Sicilia, grazie a un finanziamento di 1 milione e 676 mila euro assegnato dal Ministero della Salute per l’attività di ricerca corrente. Un riconoscimento che premia l’Istituto per il suo impegno nella diagnosi, cura e riabilitazione di pazienti con disturbi del neurosviluppo e deficit neurocognitivi.

Caranna, “premiata qualità scientifica”

“Questa dote finanziaria – dichiara il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi, dott. Arturo Caranna – rappresenta la conferma della qualità scientifica e assistenziale del nostro Istituto. È il frutto del lavoro costante dei nostri esperti, sia nella ricerca internazionale sia nella capacità di attrarre risorse e collaborazioni di alto livello”.

Ferri, “eccellenza dell’istituto”

Il dott. Raffaele Ferri, Direttore Scientifico dell’Istituto, sottolinea come “l’assegnazione di questi fondi avviene in un contesto altamente competitivo, in cui gli IRCCS devono dimostrare eccellenza e innovazione per ottenere risorse. Questo finanziamento è il riconoscimento del valore della nostra attività scientifica, ma rappresenta anche una sfida: continuare a mantenere standard elevati e investire in progetti di ricerca sempre più avanzati, in grado di generare un impatto concreto sulla salute dei pazienti”.

I parametri

Il Ministero della Salute assegna ogni anno finanziamenti agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sulla base di parametri rigorosi, premiando le strutture che si distinguono per la qualità delle pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a studi clinici innovativi e la capacità di sviluppare progetti di ricerca avanzati.

Oltre alla produzione scientifica, vengono valutati anche l’eccellenza dell’assistenza sanitaria, la capacità di attrarre fondi competitivi e la partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali. Un aspetto fondamentale è il trasferimento tecnologico, che permette di tradurre le scoperte scientifiche in soluzioni concrete per i pazienti.