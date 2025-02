I calciatori dell’Enna in ospedale per donare sangue

I giocatori e i dirigenti dell’Enna calcio hanno visitato il Centro trasfusionale dell’Ospedale Umberto I per testimoniare il loro sostegno alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue e plasma. All’evento hanno partecipato il presidente dell’Enna Calcio, Fabio Montesano, il tecnico della squadra, Giuseppe Pagana, i vertici e la vicepresidente dell’Avis, Giulia Buono, insieme al promotore dell’incontro, Vincenzo Bandinu, noto sportivo e donatore.

I dati sulla raccolta sangue

I medici e tutti gli operatori sanitari del Centro Trasfusionale di Enna, diretto da Francesco Spedale, hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, che contribuisce a diffondere la cultura della donazione. “Nel 2024 abbiamo raccolto più di 11.000 unità di sangue, confermando la provincia di Enna tra le tre siciliane con il più alto volume di sangue raccolto in rapporto alla popolazione residente”, ha dichiarato il dott. Spedale nel ringraziare i volontari, i testimonial, l’intera società dell’Enna Calcio e la Direzione Strategica dell’Azienda, che sostiene e incoraggia i cittadini a donare sangue con eventi e iniziative e dando il buon esempio. Tra questi, il Direttore Generale, il dott. Mario Zappia, ha già effettuato la donazione presso ognuno dei tre centri trasfusionali dell’Azienda attivi presso gli ospedali di Enna, Nicosia e Piazza Armerina.

Il direttore generale

Il Ministero della Salute ribadisce l’importanza della donazione, definendola un gesto semplice ma dal grande impatto, e continua a incentivare la partecipazione dei giovani per garantire un ricambio generazionale tra i donatori. “Il gesto di solidarietà che proviene dal mondo sportivo, amato e seguito in particolare dai giovani, ha pertanto un grande significato a testimonianza dell’importanza di donare sangue che rappresenta, in molti casi, l’unico farmaco salvavita per pazienti colpiti da gravi patologie”, sottolinea il dott. Zappia. “Gli operatori sanitari e la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna hanno accolto con grande entusiasmo i testimonial, sportivi e non , che si sono recati presso i nostri centri trasfusionali per rafforzare e sostenere il messaggio Dona vita, dona sangue, lanciato a livello nazionale. Ringraziamo ancora una volta le Associazioni e tutti i volontari per i risultati raggiunti dalla nostra Azienda”.