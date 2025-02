Ex Vivaio, 2 consiglieri, “l’amministrazione ritiri manifestazione di interesse”

I consiglieri Comunale di Piazza Armerina Aura Filetti e Andrea Arena chiedono all’amministrazione il ritiro o l’annullamento della manifestazione di interesse legata all’assegnazione dell’immobile di contrada Bellia, l’ex vivaio Canalicchio. Si tratta di una struttura, che ricade all’interno del Bosco Bellia ma in stato di abbandono.

Dubbi sui requisiti

Secondo i due consiglieri d’opposizione, nella delibera “non sono chiare le finalità” e la stessa “non fornisce indicazioni chiare sui termini dell’indagine conoscitiva né sui requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare”.

L’altra perplessità sollevata dai consiglieri Arena e Filetti riguarda “i criteri necessari per la selezione degli operatori interessati”, inoltre “la genericità della platea degli operatori potenzialmente coinvolti potrebbe comportare una distorsione del processo decisionale da parte dell’amministrazione comunale, rendendo possibile l’inclusione di soggetti privi delle necessarie qualifiche”.

Il compenso

Peraltro, i due consiglieri rimproverano l’amministrazione di non indicare nella stessa manifestazione “informazioni essenziali come l’importo da versare per la locazione o il periodo di efficacia della convenzione. Questa opacità non solo va contro i principi della buona amministrazione ma rappresenta anche un potenziale danno per l’interesse pubblico”