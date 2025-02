Kore Siciliae alla Bit di Milano con due proposte

Kore Siciliae presenta alla Borsa Internazionale del Turismo, a Fiera Milano-Rho dal 9 all’11 febbraio, due originali proposte di viaggio nei territori del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark che scaturiscono da un progetto innovativo di geo-turismo, espressione per eccellenza della sostenibilità ambientale, che mette al centro le bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche il forte legame con le significative espressioni delle tradizioni culturali, religiose e popolari.

Siamo nell’area in cui insistono siti culturali noti in tutto il mondo come la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina iscritta nella World Heritage List dell’Unesco e aree archeologiche di enorme importanza come Morgantina, ma anche lo straordinario patrimonio geologico, minerario e mineralogico con le relative espressioni di archeologia industriale che ha portato al riconoscimento Unesco del Geopark Rocca di Cerere, l’unico al mondo consacrato al nome della Dèa del grano e della fecondità, il cui mito è legato da millenni al più importante alimento dell’umanità. Qui Paesaggio e Cibo sono ancora protagonisti di un nuovo umanesimo e attuano una politica di ‘marketing dell’autentico’ in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguono e lo raccontano.

Alla scoperta della Sicilia delle origini e Nel cuore della Sicilia sono due pacchetti di viaggio per conoscere e visitare questa vasta area geografica e i suoi valori, sintesi compiuta di storia e natura in cui l’intima espressione dei territori si mescola agli antichissimi ‘saper fare’ delle genti. Kore Siciliae si rivolge ai viaggiatori non come semplici clienti, ma come protagonisti di un viaggio immersivo, invitandoli a sperimentare nuove prospettive e nuove sensazioni, a vivere esperienze autentiche che vadano oltre la semplice visita turistica. Per questo motivo, insieme alle guide turistiche e ambientali del Consorzio Together che di questa vision sono perfetti interpreti, una Tour Leader li accompagnerà per tutto il soggiorno per condividere emozioni e punti di vista su tutte le esperienze previste dal programma che prevede momenti di sicura originalità come un light lunch in un laboratorio di gioielleria, un workshop di antica doratura del legno, un laboratorio di arancini gourmet e una masterclass sul gin siciliano.