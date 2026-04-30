“La separazione giudiziale”. La nuova anticipazione della serie animata “Questo è Papà” di Davide Vinciprova.

Cresce l’attesa per la distribuzione nelle sale cinematografiche, nel 2027, della serie animata “Questo è Papà”, tratta dall’omonimo libro di Davide Vinciprova, di cui è già disponibile la colonna sonora presso le piattaforme digitali musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube e tanti altri, che coinvolgerà adulti e bambini dietro uno stile visivo accessibile e coinvolgente, capace di affrontare uno dei temi più controversi e delicati della società contemporanea come “la tutela delle relazioni familiari ed il ruolo dei padri all’interno del sistema giudiziario familiare.”

Le prime anticipazioni del nuovo episodio rivelano una storia intensa e profondamente radicata nella realtà. Il racconto dell’episodio si concentra sull’esperienza giudiziaria dell’autore, in qualità di padre, che, nel tentativo di rivendicare il proprio diritto a essere presente nella vita della figlia, si trova intrappolato in un meccanismo che appare ostile e profondamente squilibrato. Infatti, secondo quanto emerge dall’anteprima, la narrazione non si limita a raccontare un singolo caso, ma vuole rappresentare una condizione più ampia come quella di tanti padri che denunciano difficoltà sistemiche, spesso attribuite a pregiudizi socio-culturali e a dinamiche economiche che influenzerebbero le decisioni legali.

Un punto chiave del nuovo episodio della serie è il collegamento con il primo libro dell’autore, “Il Castello di Sabbia”, (reperto storico e nazionale dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, custodito presso la biblioteca del Palazzo Vinciprova nel Comune di Pollica), in cui viene descritto un caso disumano, dove un padre, co-protagonista, viene progressivamente relegato a un ruolo marginale, fino a essere quasi ignorato nel corso del procedimento giudiziario. Una rappresentazione dura, che evidenzia le conseguenze emotive e psicologiche non solo per l’adulto coinvolto, ma soprattutto per il minore.

Particolarmente toccante è la prospettiva della bambina, di quasi dieci anni, che esprime un desiderio semplice ma fondamentale. Crescere serenamente con entrambi i genitori e con il fratello minore, nato da una nuova relazione del padre. Proprio questo contrasto tra la semplicità dei bisogni affettivi e le falle di un sistema lontano dal supremo interesse del minore, oltre all’incomprensibile atteggiamento dell’adulta, genera quella tensione narrativa che rappresenterà il cuore dell’intero episodio.

Dal punto di vista stilistico, “Questo è Papà” utilizza il linguaggio dell’animazione per rendere accessibile un tema complesso, senza rinunciare alla profondità. Le immagini, a tratti simboliche e quasi oniriche, accompagnano lo spettatore in un viaggio emotivo che alterna momenti di tenerezza a momenti particolarmente significativi, capaci di lasciare un segno indelebile.

L’obiettivo dichiarato del progetto non è soltanto raccontare una storia, ma stimolare un dibattito. La serie si propone infatti come uno strumento di riflessione pubblica su un sistema che, secondo la visione di milioni di genitori, necessiterebbe di una revisione profonda.

Con l’uscita prevista per il 2027, “Questo è Papà” si candida già a diventare uno dei prodotti più discussi nel panorama cinematografico italiano, non solo per il coraggio del tema affrontato, ma per la scelta di utilizzare un formato, quello animato, spesso associato all’intrattenimento leggero, trasformandolo invece in un potente mezzo di denuncia sociale.

Resta da vedere quale sarà la risposta del pubblico e delle istituzioni, ma una cosa è certa. L’anticipazione del nuovo episodio ha già acceso i riflettori su una realtà che, per molti, non può più essere ignorata.



